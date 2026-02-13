Τις εντυπώσεις και τα βλέμματα των περαστικών έκλεψαν μια παρέα νεαρών γυναικών στη Θεσσαλονίκη, την Τσικνοπέμπτη, οι οποίες εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, ντύθηκαν… πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και φωτογραφήθηκαν μαζί με τον «Φραπέ»!

Η εικόνα του ThessPost.gr είναι χαρακτηριστική. Οι νεαρές κοπέλες φόρεσαν τη χαρακτηριστική στολή των προβάτων, ενώ στα χέρια τους κρατούν πλακάτ που αναγράφει «ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ακριβώς από δίπλα, ένας νεαρός με το μουστάκι αναπαριστά τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο… Φραπέ.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη και στα κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η Πλατεία Αριστοτέλους και η Βασιλέως Ηρακλείου, οι περαστικοί κοντοστάθηκαν και φωτογραφήθηκαν με την παρέα, που -ομολογουμένως- φόρεσε τη… στολή της χρονιάς!