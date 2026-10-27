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Με ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη περίμενε μία νεαρή επιβάτιδα του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο εξυπηρετούσε τη σύνδεση Αθήνας-Αγρινίου.

Το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), από τη στάση στα ΣΕΑ Αιγίου, αφήνοντάς την πίσω, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

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Η νεαρή είχε ξεκινήσει το ταξίδι της περίπου στις 13:00 από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στον Κηφισό, με προορισμό το Αγρίνιο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μία άλλη επιβάτιδα ζήτησε να πραγματοποιηθεί στάση προκειμένου να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Από το λεωφορείο αποβιβάστηκαν συνολικά εννέα άτομα. Ωστόσο, κατά την επιστροφή τους, ο οδηγός φέρεται να έκανε λάθος στην καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να αναχωρήσει χωρίς να έχει επιβιβαστεί η νεαρή.

Όταν η επιβάτιδα αντιλήφθηκε ότι το λεωφορείο είχε φύγει, επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί. Η λύση δόθηκε με την άφιξη άλλου λεωφορείου, το οποίο εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Αγρίνιο και την παρέλαβε από το σημείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διοίκηση του ΚΤΕΛ, που διαχειρίστηκε την κατάσταση, με τον οδηγό να έχει απολογηθεί για το λάθος του και να μεριμνεί ώστε τα προσωπικά αντικείμενα της νεαρής να φτάσουν σταθμό του Αγρινίου και να της παραδοθούν, με την άφιξή της.

Ανθρώπινες και οι δύο μεριές, τόσο της επιβάτιδας που υπέστη καθυστέρηση και ταλαιπωρία, όσο και του οδηγού, για το λάθος που υπέπεσε. Σε κάθε περίπτωση, αίσια η έκβαση.