Οι καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι στο Θυμάρι Αττικής και που φαίνεται πως ξεκίνησαν από καλώδια και κολόνα ΔΕΔΔΗΕ θα στοιχίσει ακριβά στο κράτος, μετά την έγκριση και παραχώρηση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον δήμο Σαρωνικού προς αποκατάσταση των προβλημάτων.

Πρόκειται για μια σημαντική χρηματοδότηση, σε μια πρόταση που ο δήμος Σαρωνικού είχε χαρακτηρίσει «αναγκαία» και που είχε καταθέσει την αμέσως επόμενη μέρα της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, μέσα από ανακοίνωση στα social media, τα χρήματα αυτά θα κατανεμηθούν ως εξής:

απομάκρυνση και μεταφορά καμένων υλικών,

επισκευές δρόμων,

κατασκευή φραγμάτων,

αντικατάσταση καμένου αστικού εξοπλισμού,

αντικατάσταση υποδομών ύδρευσης.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στο Θυμάρι

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η Ανατολική Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο καταστροφικών πυρκαγιών, με την πρώτη φωτιά να εκδηλώνεται στις 26 Ιουνίου 2025 και την δεύτερη στις 8 Αυγούστου 2025. Τον Ιούνιο, η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Παλαιά Φώκαια και κατέληξε στο Θυμάρι, φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ σε ακαθάριστο οικόπεδο.

Όπως δήλωνε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, η φωτιά «ξέσπασε σε δύσκολο οικιστικό περιβάλλον, δυστυχώς από καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, σε μεικτή ζώνη, δηλαδή σε σπίτια, αυλές και πράσινο. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, διότι είχαμε και ακαθάριστα ρέματα».

Νεκρός ηλικιωμένος στην Κερατέα, συλλήψεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ

Στις 8 Αυγούστου 2025, ήχησε συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανεξέλεγκτη προς Ανάβυσσο, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει συνεχώς μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους για εκκένωση.

Συνολικά εκκενώθηκαν οι περιοχές Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά, Δημολάκι, Συντερίνα, Παλαιά Φώκαια, ΑΤΕ, Χάρακας, Λεγρενά, Τριανταφυλλιά, Φέριζα, Όλυμπος και Θυμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια «μάχη» για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, από το οποίο έχασε την ζωή του ένας 76χρονος, μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Τογάνι.

Επρόκειτο για το βράδυ που ο πιλότος ενός Canadair έκανε μια νυχτερινή ρίψη στο Θυμάρι, σε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και απέσπασε πολλά συγχαρητήρια από τους πολίτες που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, για την εν λόγω πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα και κατέληξε στην θάλασσα, συνελήφθησαν από την ΔΑΕΕ δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε από κολόνα ηλεκτροδότησης.

Οι δύο συλληφθέντες ήταν υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων και κατηγορήθηκαν για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι την επόμενη μέρα, ενώ διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τι είναι ο ΔΕΔΔΗΕ

Πρόκειται για Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην πραγματικότητα, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο οργανισμός που έχει την ευθύνη για την διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ελλάδα (χαμηλή και μέση τάση), την συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση του δικτύου (κολώνες, καλώδια, μετασχηματιστές) και την διαχείριση των βλαβών και των διακοπών.

Συνεπώς, έχει την πλήρη ευθύνη για συντήρηση του δικτύου, είτε πρόκειται για κολόνες, είτε πρόκειται για καλώδια. Ιδιαίτερα τους κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού, ο ρόλος του είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, όπως είδαμε και στην περίπτωση της φωτιάς στο Θυμάρι, μια μικρή απροσεξία από υπαλλήλους ή τα ελλιπή έργα συντήρησης είναι αρκετά για να προκαλέσουν τεράστια καταστροφή και κόστος εκατομμυρίων ευρώ που επιβαρύνουν αποκλειστικά το κράτος.