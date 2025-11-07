Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από αύριο (8/11) το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για 24ωρη αστυνομική παρουσία σε καταυλισμούς Ρομά σε όλη την χώρα.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετό καιρό από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ανακοίνωσε από την Κρήτη που βρίσκεται, μετά και την «αιματηρή» συμπλοκή στα Βορίζια, ότι από αύριο θα αρχίσουν να βρίσκονται αστυνομικοί ανάμεσα στους Ρομά.

Στους καταυλισμούς θα υπάρχει διαρκής αστυνομική παρουσία, θα διεξάγονται έλεγχοι σε πρόσωπα και σπίτια για παράνομη οπλοκατοχή και θα γίνονται διαρκείς ενημερώσεις στους κατοίκους. Συνολικά, δυνάμεις της αστυνομίας θα αναπτυχθούν σε 25 περιοχές στην επικράτεια με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς.

Οι εν λόγω αστυνομικές ομάδες θα υπάγονται στο ελληνικό FBI, ενώ οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσληφθούν, αναμένεται να αποτελέσουν γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις αστυνομικές ομάδες και τους κατοίκους.