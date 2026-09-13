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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της «Αρμάτας» στις Σπέτσες, προσελκύοντας για ακόμη μία χρονιά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή: Studio B&G

Το νησί τίμησε την ιστορική επέτειο της ναυμαχίας της 8ης Σεπτεμβρίου 1822, με ένα πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων. Κάτοικοι και επισκέπτες παρακολούθησαν παραδοσιακούς χορούς από τοπικά συγκροτήματα στο λιμάνι, συναυλίες και εκθέσεις ζωγραφικής, με επίκεντρο την ιστορία και τη ναυτική παράδοση των Σπετσών.

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Πηγή: Studio B&G

Πηγή: Studio B&G

Πηγή: Studio B&G

Πηγή: Studio B&G

Η κορύφωση των εκδηλώσεων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό λιμάνι της Ντάπιας, όπου πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, το ομοίωμα του πλοίου τυλίχθηκε στις φλόγες, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα, ενώ δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό. Η μουσική και η ατμόσφαιρα της βραδιάς εντυπωσίασαν τους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στην αποβάθρα, αλλά και στα σκάφη γύρω από το λιμάνι.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή, με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων ηρώων.