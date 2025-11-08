Η παραβατικότητα στους αυτοκινητόδρομους της χώρας εξακολουθεί να αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο που προβληματίζει τις αρχές και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των υπόλοιπων οδηγών.

Εκτός από το πρόβλημα της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας, μεγάλος είναι και ο αριθμός των οδηγών που αρνούνται να πληρώσουν διόδια, διαιωνίζοντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική.

Είτε περιμένουν πίσω από όχημα στα διόδια, είτε ακολουθούν ένα αυτοκίνητο με πομποδέκτη το οποίο κινείται στην αντίστοιχη λωρίδα. Μόλις η μπάρα σηκωθεί, οι «αρνητές» διοδίων βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι, προλαβαίνοντας το κατέβασμά της. Με αυτό τον τρόπο γλιτώνουν τα διόδια, αλλά θέτουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους λοιπούς χρήστες του αυτοκινητοδρόμου σε μεγάλο κίνδυνο, μιας και ενδέχεται είτε να «καρφωθούν» πίσω από το προπορευόμενο όχημα, είτε να μην προλάβουν το κλείσιμο της μπάρας.

Το έργο ολοκληρώνεται ευκολότερα από τους αναβάτες δίκυκλων, οι οποίοι με σύμμαχό τους μηχανισμούς απόκρυψης πινακίδων γίνονται αόρατοι στις κάμερες των σταθμών.

Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, κυρίως κατά την επιστροφή των εκδρομέων από τις εξορμήσεις του σαββατοκύριακου, προκαλώντας την αγανάκτηση της συντριπτικής πλειονότητας των οδηγών οι οποίοι βλέπουν μια μερίδα συμπολιτών τους να συμπεριφέρεται άναρχα και εγκληματικά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες), η διέλευση από σταθμό διοδίων δίχως την καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ.

Επίσης, εφόσον οι πινακίδες του οχήματος είναι δυσδιάκριτες, οι οδηγοί τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και του αριθμού κυκλοφορίας για έναν μήνα.

Πηγή: carandmotor.gr