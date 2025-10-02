Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Αρτας προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου από αναφυλακτικό σοκ.

Η νεαρή γυναίκα είχε φτάσει στο νοσοκομείο με πόνους και της χορηγήθηκε αντιβίωση αλλά λίγα λεπτά αργότερα προκλήθηκε αλλεργικό σοκ.

Η επιδείνωση της υγείας της υπήρξε ραγδαία με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για 24 περίπου ώρες έγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το πρωί της Τετάρτης (1/10) η νεαρή γυναίκα έφθυγε από τη ζωή, με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που ήδη έχει ξεκινήσει θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.

(με πληροφορίες από Epiruspost)