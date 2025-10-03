Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η Εισαγγελία Άρτας έπειτα από τον τραγικό θάνατο της 28χρονης εγκύου σε νοσοκομείο της πόλης.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ την στιγμή που της χορηγήθηκε αντιβίωση, κάτι που σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συγγενείς της, έγινε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Γενικότερα, η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλει σημαντικά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο και την χορήγηση της εν λόγω αντιβίωσης, έπειτα από τηλεφωνικές οδηγίες.

Σύμφωνα με την Σταματία Μάρκου, δικηγόρο της οικογένειας, έχει ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, με την οποία οι συγγενείς της 28χρονης ζητούν εκταφή της σορού της νεαρής γυναίκας, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος, κατά την εισαγωγή της εγκύου στο νοσοκομείο, εκεί βρίσκονταν μόνο άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και ένας ειδικευόμενος γιατρός. Η δικηγόρος κάνει λόγο για απειρία του προσωπικού, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου.

Επίσης, η δικηγόρος τονίζει ότι η εντολή για την χορήγηση αντιβιωτικού δόθηκε μέσω τηλεφώνου στην νοσηλεύτρια και ο λόγος κρύβεται πίσω από την απουσία γιατρού. Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, το προσωπικό του νοσοκομείου αγνόησε πλήρως τις εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης της 28χρονης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση για την τήρηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων.