Η οικογένεια της 28χρονης Σπυριδούλας, που έχασε την ζωή της στην Άρτα, μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη έπειτα από αντιβίωση που της χορηγήθηκε, προέβη σε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία της πόλης.

Η νεαρή γυναίκα μετέβη το βράδυ της Κυριακής (28/9) στη μαιευτική κλινική, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία από την στιγμή που της χορηγήθηκε η αντιβίωση.

Οι γιατροί έκαναν άμεσα ΚΑΡΠΑ στην 28χρονη, η οποία διασωληνώθηκε και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε. Η οικογένεια της Σπυριδούλας κάνει λόγο για σημαντικά λάθη που έγιναν στο νοσοκομείο, για απουσία γιατρού, όταν εισήχθη στην μαιευτική κλινική και για αντιβίωση που της χορηγήθηκε μετά από τηλεφωνικές συνεννοήσεις.

«Πήγε με μια μικρή αιμορραγία προληπτικά στο νοσοκομείο, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας», ανέφερε σε δήλωσή της η ξαδέλφη της 28χρονης. Οι συγγενείς μάλιστα καταγγέλουν ότι δόθηκαν τηλεφωνικά οδηγίες για την κατάσταση της υγείας της, λόγω της απουσίας γιατρού.

Η οικογένεια εξακολουθεί να θέτει σοβαρά ερωτήματα για την αντιμετώπιση της νεαρής γυναίκας στην κλινική και ζητά απαντήσεις για την απώλεια της 28χρονης, απαντήσεις που πιστεύει ότι θα προκύψουν από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που έχει κινηθεί από την διοίκηση του Νοσοκομείου.

(Με πληροφορίες από Epirus Post)