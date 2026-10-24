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Η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ χρησιμοποίησε drone με θερμική κάμερα για τον εντοπισμό του εξαντλημένου ηλικιωμένου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής, η Ελληνική Αστυνομία και η 5η ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς παρουσίαζε έντονη εξάντληση, αφυδάτωση και διάφορες εκδορές.

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου που αγνοούνταν σε χωριό της Αρτας στα Τζουμέρκα. Ο 76χρονος, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί εδώ και 3 μέρες, εντοπίστηκε με τη χρήση θερμικής κάμερας ενός drone της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ.

Ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στον Καταρράκτη Αρτας, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Αμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του σε δύσβατη περιοχή των Τζουμέρκων, κοντά στους δίδυμους καταρράκτες. Εντυπωσιακές εικόνες από την επιχείρηση εντοπισμού ενός 76χρονου έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική.

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Το drone της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος βρέθηκε εξαντλημένος σε απόκρημνη και απομακρυσμένη τοποθεσία. Ο εντοπισμός από αέρος επέτρεψε στις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση να οργανώσουν τη μεταφορά του ηλικιωμένου από το δύσβατο σημείο προς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση, σε συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τα κλιμάκια Βορείων Τζουμέρκων και Αθαμανίου, μία ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, διασωστικός σκύλος της 5ης ΕΜΑΚ και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με drone.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο άνδρας άκουσε το drone που πετούσε κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν και αμέσως ξεκίνησε να κουνά τα χέρια του, προκειμένου η κάμερα να «πιάσει» την κίνηση.

Συγγενής του ηλικιωμένου και κάτοικοι του χωριού δηλώνουν σοκαρισμένοι από το περιστατικό και ανακούφιση που ο άνδρας βρέθηκε ζωντανός, καθώς στην περιοχή τις τελευταίες μέρες έχουν σημειωθεί σφοδρές βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες.

«Ήτανε σε ένα βάθος διακόσια μέτρα, σα χαράδρα δηλαδή, έτσι όπως το λέω εγώ. Άκουγε το drone λέει ναι. Και γι’ αυτό είχε σηκώσει το χέρι. Ναι, κουνούσε το χέρι του. Κουνούσε έτσι λίγο το χέρι του και έτσι τον είδα. Και είπαν “είναι ζωντανός”. Δύσβατο σημείο. Δεν μπορούσαν ούτε τα παιδιά, λέει. Από εδώ δεν κατεβαίνει κανείς, ενώ εκείνος κατέβηκε. Του λέω “δε φοβήθηκες αγόρι μου το βράδυ;” Μου λέει “όχι”. Λέω “δεν κρύωνες”; “Ε, ναι”, λέει, “κρύωνα”. Τα παιδιά τα ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε συγγενής του 76χρονου.

Κάτοικος του χωριού Καταρράκτης τόνισε: «Τον έψαχναν και με κάμερες τις προηγούμενες μέρες και δεν είδαν τίποτε. Και τα παιδιά είχαν τόσο θέληση και τους έλεγε η αστυνομία “είναι τελευταία προσπάθεια. Δεν γίνεται, θα αρχίσει να νυχτώνει. Δεν μπορούμε άλλο. Πόσο;” Θα πνιγότανε κατ’ αρχήν. Ήταν πάρα πολύ τυχερός».

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, ενώ φέρει μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα, ενώ παρουσιάζει έντονη εξάντληση και αφυδάτωση.