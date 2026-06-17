Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θετικά νέα για τον ΑΣΕΠ, καθώς η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του τελευταίου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης χωρίς ιδιαίτερη σήμανση.

Advertisement

Advertisement

Σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας εφαρμόστηκε ηλεκτρονική κλήρωση και προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τον μικρότερο τυχαίο αριθμό. Αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στους συμμετέχοντες της προκήρυξης.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ΑΣΕΠ από τις 18 Ιουνίου 2026 (08:00) έως τις 29 Ιουνίου 2026 (14:00). Για την υποβολή τους απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 50 ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο και πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την καταχώριση της ένστασης.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είναι διαθέσιμο και αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων.