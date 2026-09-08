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Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό αφορά αποκλειστικά τις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και όχι τα υφιστάμενα ισραηλινά συστήματα.

Η ισραηλινή πλευρά θα μεταφέρει τεχνογνωσία σε ελληνικές εταιρείες προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την προσαρμογή του κεντρικού συστήματος διοίκησης.

Οι όποιες μελλοντικές τροποποιήσεις ή προσθήκες πραγματοποιηθούν στο λογισμικό από τις ελληνικές εταιρείες θα παραμείνουν επίσης υπό ελληνικό έλεγχο.

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Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο θα βρίσκεται ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», σύμφωνα με διευκρίνιση εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Με τη συγκεκριμένη δήλωση επιχειρείται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το ποιος θα έχει τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα του συστήματος. Η ισραηλινή πλευρά διευκρινίζει ότι ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα δημιουργηθεί ειδικά στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο.

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Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες της Ελλάδας και όχι για τον πηγαίο κώδικα των υφιστάμενων επιχειρησιακών συστημάτων του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας, ενώ οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες γίνουν σε αυτό θα παραμείνουν επίσης υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας

«Σύμφωνα με τη συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα”, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας συμφώνησαν για τη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια δεκαετιών ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, έτσι ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με τη συμφωνία της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, βάσει της οποίας θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με την υποστήριξη του Ισραήλ».