Βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας εκθέτει τις ελληνικές αρχές σχετικά με τον έλεγχο των παραβατικών οδηγών. Πρωταγωνιστής στο αποκαλυπτικό βίντεο είναι αστυνομικός και ένας οδηγός McLaren, ο οποίος κάνει επίδειξη ταχύτητας σε ελληνικό δρόμο, ανεβάζοντας μάλιστα το σχετικό βίντεο στο Youtube.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί τον σταματούν για έλεγχο. Οδηγός και συνοδηγός συνεχίζουν να τραβούν βίντεο και ακούγεται η ανεκδιήγητη προτροπή του αστυνομικού. Αφού πρώτα τον ρωτούν εάν είναι Youtuber στη συνέχεια του λέει: «Πάτα το».

Advertisement

Advertisement

«Θα το πατήσω, για λίγο, για να φύγω κύριος», λέει ο οδηγός για να εξασφαλίσει την έγκριση μιας εντυπωσιακής εκκίνησης, ώστε να το καταγράψει σε βίντεο. «Πάτα μια κανονική», του λέει ο αστυνομικός.

Και αυτό έπραξε ο οδηγός ακολουθώντας τις «οδηγίες» των αρχών.