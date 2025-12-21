Με πάνω από χίλιους Άγιους Βασίληδες πλημμύρησε σήμερα το κέντρο της Αθήνας καθώς το Athens Santa Run 2025 βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη με την πλατεία Κοτζιά να έχει «ντυθεί» στα κόκκινα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε μια γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης.

​Το σύνθημα για την εκκίνηση έδωσε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το έναυσμα στο πολύχρωμο πλήθος να ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης καλύπτουν αυτή την ώρα μια διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων.

Advertisement

Advertisement

Με αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο, οι αγαπξμένοι Άγιοι μικρών και μεγάλων περνούν από κεντρικά σημεία της πόλης όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια, και καταλήγουν πάλι στην πλατεία Κοτζιά όπου όλους τους περιμένει αναμνηστικό μετάλλιο.

«Τρέξαμε για καλό σκοπό και γεμίσαμε την Αθήνα με Αϊ-Βασίληδες. Santa Run, 2,8 χιλιόμετρα, πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το εορταστικό μας πρόγραμμα και έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις και αμέσως μετά. Τους ευχαριστούμε όλους, χρόνια πολλά και σας περιμένουμε στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, πλατεία Κοτζιά» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

​Η ατμόσφαιρα είναι άκρως εορταστική, με τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά να είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ νωρίτερα η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων πλαισίωσε μουσικά το δρώμενο στην πλατεία Ομονοίας.

​Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τον ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Offline Running Association, έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Μέρος των εσόδων από τη σημερινή γιορτή θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), στηρίζοντας ουσιαστικά τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες.