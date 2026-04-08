Μια ασυνήθιστη πινακίδα έχει αρχίσει να τραβά τα βλέμματα στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας απορία σε οδηγούς και περαστικούς.

Για κάποιους θυμίζει καλλιτεχνική παρέμβαση, για άλλους μοιάζει με πέταλο ή ακόμη και με πώμα μπουκαλιού.

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για νέα πινακίδα οδικής σήμανσης που συνδέεται άμεσα με την επικείμενη παράδοση της αναπλασμένης Βασιλίσσης Όλγας.

Παρότι κάνει τώρα την εμφάνισή της στην περιοχή, η συγκεκριμένη πινακίδα δεν είναι καινούρια στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απλώς μέχρι σήμερα δεν είχε χρησιμοποιηθεί στην πράξη στο κέντρο της πόλης.

Τι σημαίνει η «περίεργη» πινακίδα

Αν και εκ πρώτης όψεως μπορεί κάποιος να την μπερδέψει με σήμα αναστροφής, η σημασία της είναι διαφορετική.

Υποδεικνύει «Ανακάμπτοντα Ελιγμό Αριστερά», δηλαδή την υποχρέωση ενός απότομου ελιγμού ώστε τα οχήματα να εισέλθουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση – στην προκειμένη περίπτωση προς την περιοχή της Πλάκας.

Πού θα τη συναντήσουν οι οδηγοί

Η πινακίδα θα τοποθετηθεί στη διαδρομή από Πλατεία Συντάγματος προς Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, συνοδευόμενη από φωτεινό σηματοδότη.

Ο συνδυασμός τους θα επιτρέπει μια ελεγχόμενη παρακαμπτική αναστροφή, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην Πλάκα χωρίς να απαιτείται ο κύκλος της πλατείας Συντάγματος.