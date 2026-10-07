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Οκτώ σεισμοί, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 την Τετάρτη το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 00:05, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ και η ισχυρότερη στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Επτά λεπτά αργότερα ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού.

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Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους 2,4 – 2,7 Ρίχτερ, με την πιο πρόσφατη να καταγράφεται στις 10:27, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσου.

Οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.