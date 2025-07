Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη… φωτιά στο Game 1 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague στο ΟΑΚΑ, αλλά οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ κρατούσαν… πυροσβεστήρες!

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 87-83 της Αναντολού Εφές, μετά από μεγάλη ανατροπή από το -12 (43-55 στο 23΄ και 58-70 στο 27΄), γράφοντας το 1-0 και ευελπιστώντας για το 2/2 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Πέμπτη (24/4, 21:30), πριν η σειρά μεταφερθεί στην Πόλη.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 40-48, 64-72, 87-83

Great @Paobcgr W after an intense game in OAKA! ✅



Panathinaikos takes the 1-0 lead in the series! 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/ViWgjoutw7