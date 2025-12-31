Οχι μόνο έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους δρόμους του Χαϊδαρίου αλλά ανέβαζαν τις απαράδεκτες εικόνες καμαρώνοντας στο TikTok.

Ο λόγος για δύο άνδρες, οδηγό και συνοδηγό, που κινούνταν με 250 χλμ/ώρα μέρα μεσημέρι με μια Lamborghini, αποτελώντας δημόσιο κίνδυνο.

Advertisement

Advertisement

Οι αρχές, όπως προκύπτει, μετά τη δημοσίευση του επίμαχου υλικού οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση των δύο ανεύθυνων οδηγών ενώ διαπιστώθηκε πως το όχημα ήταν νοικιασμέμο – κάτι που κάνει ακόμη πιο ανεγκέφαλη τη δράση τους, μιας και έκαναν ριψοκίνδυνη «κούρσα» με αυτοκίνητο στο οποίο δεν είχαν την απαιτούμενη οδηγική εξοικείωση.

Οδηγός φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι ένας 23χρονος και συνοδηγός ένας 32χρονος, που μάλιστα του έδινε σχετικές οδηγίες.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών, δόθηκε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης και για άμεση και απλή συνεργεία στην ίδια πράξη αντίστοχα.