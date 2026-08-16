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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου στη Χαλκίδα, όταν ένας 78χρονος άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το evia online, ο ηλικιωμένος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες, βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 78χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για νοσηλεία.

Ο ηλικιωμένος έχει υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.