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Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει αυτοψία, καθώς ο χώρος δεν έχει καθαριστεί.

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Το πρωί, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Εισαγγελικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς η καθυστέρηση δεν εμποδίζει μόνο τη διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης, αλλά αφήνει στον χώρο προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων, ενώ εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας, κάτω από τα ερείπια χάθηκε και ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Το σημείο εξακολουθεί να φυλάσσεται από την Αστυνομία, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της κατάρρευσης παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα.