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Αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Χαλκίδα, όταν μαθητής φέρεται να απείλησε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι.

Μαθητής απείλησε συμμαθητές του με μαχαίρι

Σύμφωνα με το eviareporter, το συμβάν έλαβε χώρα την Τετάρτη 11/11, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παρενέβησαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

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Ο μαθητής φέρεται να απείλησε λεκτικά συμμαθητές του, κρατώντας μαχαίρι, με τους εκπαιδευτικούς να παρεμβαίνουν άμεσα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κινητοποίηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο κ. Ζημιανίτης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας δήλωσε στο eviareporter ότι έχει ήδη δώσει εντολή για την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για την παρέμβαση του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και της ΕΔΥ.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποσκοπεί στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και στην αντιμετώπισή του με τις προβλεπόμενες παιδαγωγικές διαδικασίες.