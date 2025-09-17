Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τα τραύματα στο κορμί του 5χρονου κοριτσιού, που δέχθηκε επίθεση από λύκο στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής το πρωί της Παρασκευής (12/9).

Το παιδί, που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και είναι από τη Σερβία, έπαιζε στην παραλία όταν δέχθηκε την επίθεση από το άγριο ζώο, που δάγκωσε το κορίτσι στην πλάτη και της προκάλεσε εκδορές στην κοιλιά και στο πόδι.

Τη στιγμή της επίθεσης η μητέρα ήταν κοντά και με την συνδρομή ενός άνδρα που πέταξε πέτρες προς τον λύκο, απωθώντας τον πριν τα χειρότερα.

Αφού της έγιναν εξετάσεις και δεν διαπιστώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, της χορηγήθηκε εξιτήριο, μετά το οποίο αναχώρησε μαζί με τους γονείς του για τη Σερβία.