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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των εργαστηριακών εξετάσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τα δείγματα πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τον οικισμό της Σίβηρης στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά τον προηγούμενο έλεγχο, κατά τον οποίο είχαν εντοπιστεί μικροβιολογικές παράμετροι, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι κάτοικοι ότι το νερό κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

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Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους της Σίβηρης ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων που έχουν παραληφθεί μέχρι στιγμής από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ., στις δύο από τις τρεις εκθέσεις τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Όπως επισημαίνει ο δήμος, οι εργαστηριακοί έλεγχοι και η αξιολόγηση των στοιχείων συνεχίζονται κανονικά, βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης αναμένεται να αποσταλούν στον Δήμο εντός της αυριανής ημέρας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.