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Ο ιδιοκτήτης του μεγαλόσωμου ζώου βρισκόταν σε απόσταση αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια του περιστατικού και δεν κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση.

Το ανήλικο παιδί που συνόδευε το μικρόσωμο σκυλάκι δεν τραυματίστηκε, αν και υπέστη ισχυρό σοκ από το συμβάν.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες ζώων που δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλούς βόλτας.

Οι παραβάτες που επιτρέπουν επιθέσεις των ζώων τους σε άλλα τετράποδα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης και την επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων.

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Ένα αποτρόπαιο περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε κεντρικό δρόμο των Χανίων, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος κατασπάραξε ένα μικρόσωμο σκυλάκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

O μεγαλόσωμος σκύλος, επιτέθηκε στο σκυλάκι την ώρα που το είχαν βγάλει βόλτα σε δρόμο των Χανίων.

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Όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το πρωί όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας, έκανε βόλτα με το σκυλάκι του στη γειτονιά. Τότε, από την απέναντι πλευρά, περνούσε ένας μεγαλόσωμος σκύλος που επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι.

Όπως αναφέρει η μητέρα του ανήλικου παιδιού, ο μεγαλόσωμος σκύλος, δεν είχε λουρί κατά τη βόλτα του, ενώ ο ιδιοκτήτης του, σύμφωνα φέρεται να μην βρισκόταν δίπλα του, αλλά σε απόσταση περίπου 30-40 μέτρων.

Γείτονες που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό προσπάθησαν να σώσουν το σκυλάκι, όμως χωρίς αποτέλεσμα με το παιδί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση, κατά την οποία δεν τραυματίστηκε το ίδιο.

Ποινές που προβλέπονται σε όποιον βγάζει βόλτα σκύλο χωρίς λουρί και αν επιτεθεί σε άνθρωπο ή άλλο τετράποδο

Ο περίπατος σκύλου χωρίς λουρί επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Αν το ζώο επιτεθεί σε άνθρωπο ή άλλο ζώο, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια ή πρόθεση και σημαντικές χρηματικές ποινές, με το νομοθετικό πλαίσιο να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021 (Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς):

Βόλτα χωρίς λουρί: Ο περίπατος πρέπει να γίνεται πάντα με συνοδό και δεμένο σκύλο. Η παράβαση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε περιστατικό.



Ο περίπατος πρέπει να γίνεται πάντα με συνοδό και δεμένο σκύλο. Η παράβαση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε περιστατικό. Επίθεση σε άνθρωπο: Ο ιδιοκτήτης θεωρείται υπεύθυνος αστικά και ποινικά. Σε περίπτωση επίθεσης και τραυματισμού ανθρώπου, ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για πλημμέλημα ή κακούργημα (πρόκληση σωματικής βλάβης ή και βαρύτερες κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού) και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης και υψηλές χρηματικές ποινές.



Ο ιδιοκτήτης θεωρείται υπεύθυνος αστικά και ποινικά. Σε περίπτωση επίθεσης και τραυματισμού ανθρώπου, ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για πλημμέλημα ή κακούργημα (πρόκληση σωματικής βλάβης ή και βαρύτερες κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού) και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης και υψηλές χρηματικές ποινές. Επίθεση σε άλλο ζώο: Η πρόκληση βλάβης σε άλλο ζώο (π.χ. αδέσποτο ή δεσποζόμενο) συνιστά σοβαρή παράβαση των κανόνων ευζωίας. Σχηματίζεται ποινική δικογραφία, με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και επιβάλλονται επιπλέον διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν και τις αρκετές χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει τυχόν ιατρικές δαπάνες, κτηνιατρικά έξοδα ή αποζημιώσεις που θα προκύψουν από την επίθεση.

Πηγή: zarpanews.gr