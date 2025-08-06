Προσωρινά κρατούμενο έκριναν ανακριτής και εισαγγελέας, τον 63χρονο γιατρό της παιδικής κατασκήνωσης, που κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγεια ανήλικης στα Χανιά.

Ο 63χρονος γιατρός, μετά από περίπου 4 ώρες απολογίας, οδηγείται στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος κ. Στεφανογιάννης που είχε αναλάβει την υπεράσπιση του γιατρού, έκανε γνωστό σε δήλωση του, ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον κατηγορούμενο.

Όπως αναφέρει το Flashnews.gr η πρώτη καταγγελία εις βάρος του 63χρονου έγινε από ένα 14χρονο κορίτσι και αφορούσε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, κατόπιν νέας καταγγελίας που έφτασε στα γραφεία της Εισαγγελίας το πρωί της Παρασκευής και η οποία αφορούσε αγόρι 11 ετών, ο Εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ασέλγεια σε βαθμό κακουργήματος.

Κατόπιν εισαγγελικής διατάξεως δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του γιατρού προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ή αν υπάρχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην υπόθεση.

Ο 63χρονος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια όλων των εξετάσεων που γίνονται στο πλαίσιο ιατρικών πράξεων στην κατασκήνωση, παρίστανται πάντα και άλλα μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης.