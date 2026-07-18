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Πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος (κατηγορίας 3) σε πολλές άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

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⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 18/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/3meb99eHtJ — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 17, 2026