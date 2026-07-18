Πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Υψηλός είναι ο κίνδυνος (κατηγορίας 3) σε πολλές άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 18/07— Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 17, 2026
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍 #Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
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