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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ξηρόκαμπο, στη Σητεία, μετά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε επίσης το 112 για την περιοχή.

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