Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ξηρόκαμπο, στη Σητεία, μετά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε επίσης το 112 για την περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξερόκαμπος #Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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