Δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό σχημάτισαν τα στελέχη της Τροχαίας σε βάρος του 28χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος νωρίς το μεσημέρι παρέσυρε με τη μηχανή του αστυνομικό, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Αττική Οδό.

Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έτερη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Πηγή: ΕΛ.ΑΣ

Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της γενικότερης εξόρμησης της Τροχαίας στην Αττική Οδό εκείνη την ώρα βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, μεταξύ αυτών για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και στέρηση διπλώματος.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.