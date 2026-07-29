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Τα τεστ ανιχνεύουν άμεσα ουσίες όπως κοκαΐνη και κάνναβη, ενώ κάθε θετικό αποτέλεσμα θα επιβεβαιώνεται υποχρεωτικά από εργαστηριακή τοξικολογική εξέταση αίματος ή ούρων.

Η εφαρμογή των ελέγχων στους δρόμους δεν αναμένεται άμεσα, καθώς απαιτείται προμήθεια εξοπλισμού, κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών και ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Ο αρχικός σχεδιασμός για την έναρξη των ελέγχων εντός του 2026 μετατίθεται χρονικά, παρά την ανάγκη για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω αυτών των εργαλείων.

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Η μάχη κατά της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών περνά πλέον και στους ελληνικούς δρόμους. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει τη χρήση των λεγόμενων drug wipe tests, των γρήγορων δηλαδή ναρκοτέστ που θα μπορούν να πραγματοποιούν οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των ελέγχων οδηγών.

Το θέμα αναλύθηκε εκτενώς στο νέο επεισόδιο του podcast «Pop Science», της δημοσιογράφου Νίκης Μπάκουλη. Καλεσμένος ο Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς είναι τα ναρκοτέστ, πώς λειτουργούν και γιατί θεωρούνται απαραίτητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.

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Όπως επισήμανε ο κ. Λέων, τα τεστ γίνονται με δείγμα σάλιου και μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να ανιχνεύσουν ουσίες όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, κάνναβη, αμφεταμίνες και άλλες ψυχοτρόπες ουσίες που επηρεάζουν σοβαρά την ικανότητα οδήγησης. Ωστόσο, τόνισε ότι το θετικό αποτέλεσμα ενός γρήγορου ελέγχου δεν αρκεί από μόνο του. Ακολουθεί πάντοτε εργαστηριακή τοξικολογική εξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί με απόλυτη αξιοπιστία η ύπαρξη των ουσιών και να αποκλειστούν τυχόν ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Στη συζήτηση εξηγήθηκε επίσης ότι κάθε βιολογικό δείγμα «αποκαλύπτει» διαφορετικές πληροφορίες. Το σάλιο καταγράφει κυρίως πρόσφατη χρήση, ενώ το αίμα και τα ούρα μπορούν να δείξουν χρήση που έγινε αρκετές ώρες ή ακόμη και ημέρες νωρίτερα, ανάλογα με την ουσία και τον οργανισμό του εξεταζόμενου.

Ο Γρηγόρης Λέων σημείωσε ακόμη ότι, παρότι τα ναρκοτέστ προβλέπονται πλέον από τον νέο ΚΟΚ, δεν αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα στους ελληνικούς δρόμους, καθώς απαιτούνται προμήθειες εξοπλισμού, εκπαίδευση των αστυνομικών και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο αρχικός σχεδιασμός για εφαρμογή μέσα στο 2026 φαίνεται να μετατίθεται χρονικά.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι η Ελληνική Αστυνομία ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο πρόληψης. Όπως τα αλκοτέστ συνέβαλαν σημαντικά στον περιορισμό της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, έτσι και τα ναρκοτέστ φιλοδοξούν να απομακρύνουν από το τιμόνι όσους οδηγούν έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, προστατεύοντας τόσο τους ίδιους όσο και όλους τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.