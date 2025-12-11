Στη σύλληψη ενός αναβάτη μοτοσικλέτας προχώρησαν τα στελέχη της Τροχαίας Αττικής Οδού νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, καθώς ο οδηγός της μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, παρέσυρε έναν τροχονόμο.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και στο υλικό φαίνεται πως όλοι οι οδηγοί των οχημάτων έχουν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων και η κυκλοφορία στην Αττική Οδό ουσιαστικά έχει διακοπεί. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, όμως, προσπαθεί να φύγει από το σημείο. Δύο στελέχη της Τροχαίας προσπαθούν να τον σταματήσουν και ο ένας ένστολος πέφτει στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό και να του περάσουν χειροπέδες.