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Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις στη σχέση τους, τρέφει βαθιά αγάπη για τη μητέρα της.

Εξήγησε ότι δικαιολογεί τη συμπεριφορά της μητέρας της, αναγνωρίζοντας τα δικά της τραύματα και τις δυσκολίες που έχει βιώσει εκείνη στη ζωή της.

Τόνισε ωστόσο ότι η κατανόηση αυτή δεν σημαίνει πως συμφωνεί με όλες τις πράξεις ή τον χαρακτήρα της μητέρας της.

Μέσα από το μήνυμά της, η ηθοποιός επιχείρησε να αναδείξει τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

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Η Χριστίνα Παππά θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της για τη μητέρα της, την οποία είχε χαρακτηρίσει «απίστευτα τοξική».

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τη μητέρα της και τις συνόδευσε με ένα μακροσκελές μήνυμα, στο οποίο μίλησε με αγάπη και κατανόηση για τη σχέση τους.

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Η Χριστίνα Παππά ξεκαθάρισε πως, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μαζί της, η αγάπη της παραμένει δεδομένη. Όπως ανέφερε, βλέπει πίσω από τη συμπεριφορά της μια γυναίκα που έχει περάσει δύσκολες στιγμές και κουβαλά τα δικά της τραύματα, γεγονός που την κάνει να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση.

Παράλληλα, εξήγησε πως το γεγονός ότι δικαιολογεί τη μητέρα της δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με όλα όσα κάνει ή ότι δεν επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και συμπεριφέρεται.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την εξομολόγησή της για τη σχέση τους, στην οποία είχε μιλήσει ανοιχτά για τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που υπάρχουν μεταξύ τους, προκαλώντας συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το νέο της μήνυμα, η ηθοποιός θέλησε να δείξει πως πίσω από τις δύσκολες στιγμές υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός και βαθιά αγάπη.

Η Χριστίνα Παππά έγραψε αναλυτικά: «Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της! Όπως σε κάθε οικογένεια και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω! Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα τη δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους! Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγω τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ’ αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!».