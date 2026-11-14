Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εξι μεγάλα επεισόδια για το φινάλε του «Maestro» – Τι αποκάλυψε για την τελευταία σεζόν - Πηγή: glomex

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Ο δημιουργός Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιδιώκει να ολοκληρώσει την ιστορία των ηρώων προσφέροντας στο κοινό το κλείσιμο που είχε οραματιστεί εξαρχής.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς θα έχει διάρκεια κινηματογραφικής ταινίας, φτάνοντας τα 105 με 110 λεπτά συνολικά.

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής παραγωγής, ο δημιουργός προγραμματίζει την ενασχόλησή του με μια νέα κινηματογραφική ταινία παρά τις δυσκολίες του χώρου.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η διεθνής προβολή του έργου του μέσω του Netflix προκαλεί αρχικό άγχος, το οποίο ωστόσο δεν πρέπει να επηρεάζει τη δημιουργική διαδικασία.

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Με ένα μεγάλο σε διάρκεια φινάλε και έξι επεισόδια που φιλοδοξούν να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία των ηρώων του, επιστρέφει τον προσεχή Δεκέμβριο το «Maestro». Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς, επιβεβαιώνοντας πως αυτή θα είναι η οριστική ολοκλήρωσή της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You», ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης ανέφερε ότι η τέταρτη σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια μεγάλης διάρκειας, με το τελευταίο να φτάνει τα 105 με 110 λεπτά, έχοντας ουσιαστικά διάρκεια κινηματογραφικής ταινίας.

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«Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, επιθυμία του είναι να δώσει στους χαρακτήρες την κατάληξη που είχε οραματιστεί από την αρχή, προσφέροντας παράλληλα στους τηλεθεατές ένα ολοκληρωμένο και χορταστικό κλείσιμο.

«Είναι έξι μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έκλεισα σωστά τον κύκλο», σημείωσε.

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε και στην προσωπική του διαδρομή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως πρότυπο ή πηγή έμπνευσης για τη νεότερη γενιά.

Όπως είπε, αισθάνεται τυχερός που έχει τη δυνατότητα να ασχολείται επαγγελματικά με αυτό που αγαπά και να βλέπει τη δουλειά του να βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό.

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι», ανέφερε.

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Η επόμενη κινηματογραφική δουλειά και το Netflix

Στη συνέχεια, ο δημιουργός μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι μετά το «Maestro» θα ασχοληθεί με μια νέα κινηματογραφική ταινία. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η δημιουργία μιας ταινίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.

«Όχι καθόλου και πλέον πουθενά δεν είναι εύκολο πράγμα ο κινηματογράφος. Είναι αυτό που θα κάνω αμέσως μετά, την ταινία που θα κάνω. Θα αργήσει ακόμα», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην πορεία της σειράς στο Netflix, καθώς και στο πώς αισθάνεται ένας δημιουργός όταν το έργο του αποκτά διεθνή προβολή. Όπως εξήγησε, η πρώτη αντίδραση είναι συνήθως το άγχος, το οποίο όμως στη συνέχεια υποχωρεί, ώστε να μην επηρεάζει τη δημιουργική διαδικασία.

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«Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αγχώνεται. Μετά δεν σε επηρεάζει αυτό την ώρα που θα δουλεύεις ή και αν σε επηρεάζει φροντίζεις με τη λογική σου να βάζεις τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση», κατέληξε.

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