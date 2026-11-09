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Η απόφαση του παρουσιαστή να αλλάξει την ώρα έναρξης της εκπομπής του απέδωσε θετικά αποτελέσματα παρά τις αρχικές επικρίσεις.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στα προβλήματα διαχείρισης που αντιμετώπισε η προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Τέλος, ο τελευταίος κύκλος της σειράς Maestro με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Netflix.

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Κανείς δεν μπορεί να του πάρει την πρωτιά: Ο Νίκος Μάνεσης κέρδισε για άλλη μια φορά το στοίχημα της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου: 18,7% έκανε μέσο όρο το πρωί της Κυριακής στο δυναμικό κοινό, με το MEGA Non Stop να σημειώνει 9,6% και τη Φαίη Σκορδά να πέφτει στο 8,2%, ενώ το δίδυμο Γρηγοριάδη- Καραμήτρου στον ΣΚΑΪ αρκέστηκε στο 5,8%.

Στο σύνολο κοινού, ο Νίκος Μάνεσης έκανε μέσο όρο 20,1% αγγίζοντας σε τέταρτο το 26,1% με τον ΣΚΑΪ να περνάει δεύτερος με 12%.

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Το Σάββατο πάντως o Μάνεσης είχε δυσκολευτεί λίγο παραπάνω αφού μπορεί να κέρδισε στο κοινό 18-54 με 14,6%, η τριάδα του MEGA όμως κατάφερε να τον πλησιάσει με 13% ενώ η Φαίη Σκορδά έκανε μέσο όρο 11,8% στα καθαρά νούμερα τηλεθέασης.

Ο Νίκος Μάνεσης πέρασε μπροστά 10 μονάδες από τη Φαίη Σκορδά την Κυριακή.

Παρά το γεγονός ότι μετά τη δυναμική πρεμιέρα της ανταγωνιστικής εκπομπής του MEGA, o Μάνεσης επικρίθηκε για τη «βιαστική» απόφασή του να μετακινήσει την ώρα έναρξης της εκπομπής του, τελικά φαίνεται πως τα άμεσα αντανακλαστικά του τον δικαίωσαν πανηγυρικά.

Μια συνέντευξη που έβγαλε πολλούς τίτλους έδωσε η Αφροδίτη Γραμμέλη στην Τίνα Μεσσαροπούλου για την εκπομπή Happy Day. Μέσα σε λίγες προτάσεις η γνωστή δημοσιογράφος, που ανήκει πλέον στο δυναμικό της κρατικής τηλεόρασης, περιέγραψε τη λανθασμένη διαχείριση που έγινε από τους ιθύνοντες του σταθμού την περασμένη σεζόν.

Το αποτέλεσμα ζημιώσε επαγγελματικά όσους εκτέθηκαν μπροστά στον φακό και κυρίως τις δύο παρουσιάστριες, αφού η Ελένη Τσολάκη έμεινε εκτός τηλεόρασης και η Κατερίνα Καραβάτου να συμπαρουσιάζει μία εκπομπή που κάνει 2% και αν προβαλλόταν σε ιδιωτικό σταθμό δεν θα υποδεχόταν το 2027.

«Η περσινή χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες, γιατί καμία απ’ τις δύο εκπομπές δε θεωρώ ότι μου άρεσε και ότι πήγε καλά» είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη. «Υπήρχαν δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα. Ένα πάνελ που ποτέ δεν έγινε… ένα! Μεσολαβεί ένας μήνας όπου καθόμαστε. Σε καμία περίπτωση δεν ξέραμε αυτό που θα γίνει, δεν το περιμέναμε κιόλας. Μου είπαν θα σας ειδοποιήσουμε. Απλώς συνέχισαν με μια άλλη παρουσιάστρια».

«Θα έπρεπε να έχω και την εντιμότητα να πω “διακόψτε το συμβόλαιό μου γιατί εγώ δε θέλω να κάτσω στο σπίτι μου και να πληρώνομαι χωρίς να εργάζομαι”. Και επέλεξα να δοκιμάσω. Ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του, έτσι; Η Κατερίνα λογικά κινήθηκε λίγο νωρίτερα να προστατεύσει τον εαυτό της, γιατί νομίζω ότι ήξερε ότι αυτό το πράγμα δε θα συνεχιζόταν»

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Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Maestro

Στις 18 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο τελευταίος κύκλος του Maestro. Τα τελευταία έξι επεισόδια θα προβληθούν αποκλειστικά στο – παγκόσμιο και όχι μόνο το ελληνικό- Netflix. Σε αντίθεση όμως με τον προηγούμενο κύκλο, η μετάδοσή τους από το MEGA θα καθυστερήσει αρκετά.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το Maestro, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης «τελειώνει» ουσιααστικά με την τηλεόραση για ένα μεγάλο διάστημα, αφού σκοπεύει να γυρίσει μία ταινία στο εξωτερικό.

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