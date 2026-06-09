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Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση 23 ΔΕΗ Mini Parks σε Δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Πάρκα τσέπης: δημόσιοι χώροι πρασίνου και αναψυχής που μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη θερμοκρασία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αστική βιωσιμότητα

Την κατασκευή 23 ΔΕΗ Mini Parks σε 17 περιοχές της Αττικής και 6 περιοχές της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας και τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό. Μέσα από παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, αλλά υψηλής περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας, η ΔΕΗ συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και την προσαρμογή των πόλεων στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

Στην Αθήνα, τα ΔΕΗ Mini Parks δημιουργήθηκαν σε Αγία Παρασκευή, Σταθμό Λαρίσης, Άλιμο, Βριλήσσια, Ίλιον, Κερατσίνι, Κηφισιά, Κορυδαλλό, Μάνδρα, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Παλλήνη-Γέρακα, Πειραιά, Πέραμα, Πετρούπολη, Πεύκη και Χαλάνδρι. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη υλοποιήθηκαν στην Α’ Κοινότητα Κέντρου, στη Γ’ Κοινότητα Κέντρου, στη Δ’ Κοινότητα Κάτω Τούμπας, στην Ε’ Κοινότητα Ανάληψης, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας και στην Καλαμαριά.

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ΔΕΗ Mini Parks: Σύγχρονοι χώροι αστικού πρασίνου

Τα ΔΕΗ Mini Parks αποτελούν σύγχρονους χώρους αναψυχής και πρασίνου, που προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, συμβάλλοντας τοπικά στη μείωση της θερμοκρασίας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των 23 ΔΕΗ Mini Parks σε όλη την επικράτεια, τα οποία υλοποιήθηκαν σε σημεία που επιλέχθηκαν σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., οι χώροι σχεδιάστηκαν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ώστε να εντάσσονται λειτουργικά και αισθητικά στο αστικό περιβάλλον.

Τα 23 ΔΕΗ Mini Parks περιλαμβάνουν νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, διαθέτουν ξύλινα παγκάκια, ηλιακά παγκάκια με θύρα USB, φωτιστικά, σημεία παροχής νερού , καθώς και ειδικές υποδομές όπως φωλιές πουλιών και ποτίστρες ζώων, χώρο ανταλλαγής βιβλίων και χώρο δραστηριοτήτων για παιδιά, δημιουργώντας ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Βασικό στοιχείο των ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί και η φύτευση, με ποικιλία δέντρων, θάμνων, καλλωπιστικών και αναρριχώμενων φυτών που δημιουργούν μικρές οάσεις πρασίνου μέσα στην πόλη, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, το σύγχρονο σύστημα άρδευσης εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση και αντοχή των φυτεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, η ΔΕΗ υλοποιεί πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.