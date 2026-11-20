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Η ΔΕΗ, με πρεσβευτή τον Νίκο Γκάλη, παρουσιάζει το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», μια νέα πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σωματική δραστηριότητα, αναδεικνύοντάς την ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής και όχι ως μια δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά με οργανωμένες προπονήσεις και αθλητικούς στόχους.

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Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας, «άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», συνοψίζει αυτή τη φιλοσοφία, προτρέποντας περισσότερους ανθρώπους να ξεπεράσουν όσα τους απομακρύνουν από τη σωματική δραστηριότητα.

Όταν η άσκηση γίνεται υπόθεση όλων

Η ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητα δεν είναι πάντα αυτονόητη. Για πολλούς ανθρώπους, η έλλειψη κινήτρου ή παρέας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, ενώ για άλλους υπάρχουν δυσκολίες προσβασιμότητας που περιορίζουν τις δυνατότητες συμμετοχής.

Απέναντι σε αυτά τα εμπόδια, το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» προβάλλει την αξία ακόμη και των πιο απλών μορφών κίνησης. Από έναν καθημερινό περίπατο μέχρι μια οργανωμένη ομαδική δραστηριότητα, κάθε μορφή άσκησης μπορεί να έχει τη δική της θέση στη ζωή ενός ανθρώπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αθλητική εμπειρία ή συγκεκριμένο επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρουσία του Νίκου Γκάλη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η διαδρομή του στον αθλητισμό, η συνέπεια και η αφοσίωση που χαρακτήρισαν την καριέρα του, αλλά και η διαχρονική απήχησή του σε διαφορετικές γενιές, ενισχύουν το μήνυμα ότι η σχέση με την άσκηση μπορεί να μας συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ζωής.

Πέρα από τη σωματική άσκηση, η αξία της συμμετοχής

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται και η κοινωνική διάσταση της κίνησης. Πέρα από τη συμβολή της στη σωματική υγεία και την ψυχική ευεξία, η άσκηση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, νέες γνωριμίες και κοινές εμπειρίες, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και δυνατοτήτων.

Αυτή την ευρύτερη διάσταση επιδιώκει να αναδείξει η ΔΕΗ, προωθώντας μια αντίληψη για τον αθλητισμό που δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχή και στη δημιουργία ευκαιριών για όλους.

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Το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της ΔΕΗ στον αθλητισμό, μέσα από την υποστήριξη σημαντικών διοργανώσεων, εθνικών ομάδων και δράσεων που ενθαρρύνουν την άσκηση και την κοινωνική ένταξη.

Η πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί μέσα από δράσεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να κάνουν το πρώτο βήμα και να ανακαλύψουν τα οφέλη της κίνησης στην καθημερινότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο dei–nogravity.gr.

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