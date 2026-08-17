Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιαπωνία αποτελεί την τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον του κοινού για την ιαπωνική γαστρονομία.

Τα ιαπωνικά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης προετοιμάζονται εντατικά για την υποδοχή χιλιάδων επισκεπτών, ενισχύοντας το προσωπικό τους και εξασφαλίζοντας αυθεντικές πρώτες ύλες.

Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδιώκουν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των Ιαπώνων επισκεπτών.

Η διοργάνωση της ΔΕΘ αποτελεί μια πρόκληση για τα εστιατόρια, τα οποία σχεδιάζουν να συνδυάσουν τις ιαπωνικές γεύσεις με αντίστοιχες μουσικές επιλογές και πολιτισμικά στοιχεία.

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Τα μαχαίρια ακονίζονται με χειρουργική ακρίβεια, το ρύζι αποκτά την ιδανική υφή και λεπτές φέτες φρέσκου ψαριού μεταμορφώνονται σε μικρά έργα τέχνης, καθώς η ιαπωνική κουζίνα, με την απλότητα, την ισορροπία και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη, δεν είναι απλώς μια γαστρονομική εμπειρία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία με αρκετούς «φανατικούς» των συγκεκριμένων γεύσεων.

Μάλιστα, όπως λένε οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γαστρονομίας, σε λίγο καιρό, με την Ιαπωνία να είναι η Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ το ενδιαφέρον για τα ιαπωνικά πιάτα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

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Ήδη στα ιαπωνικά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει, με δεδομένο ότι η πόλη θα υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αρκετούς Ιάπωνες. Επομένως, εκτός από τα περίπτερα και τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, ένα κομμάτι της Ιαπωνίας αναμένεται να βρεθεί και στα τραπέζια των εστιατορίων της Θεσσαλονίκης καθώς υπάρχουν ήδη προκρατήσεις.

O Βαγγέλης Μελισσινός, manager ιαπωνικού εστιατορίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περιγράφει μια περίοδο έντονης προετοιμασίας ενόψει της 90ης ΔΕΘ, αλλά και αρκετών ιδεών που πέφτουν στο τραπέζι. Η φετινή συγκυρία, με την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα της ΔΕΘ, έχει βοηθήσει να ανοίξει ακόμη περισσότερο η συζήτηση και η ζήτηση για την ιαπωνική κουζίνα.

«Φροντίσαμε να ενισχύσουμε το προσωπικό, έχουμε γεμίσει τις αποθήκες με ιαπωνικό ρύζι και προμηθευτήκαμε τις απαραίτητες ποσότητες κρέατος Wagyu για τα ψυγεία μας, ενώ ήδη υπάρχουν κρατήσεις από επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη κατά τη διάρκεια της Έκθεσης», λέει ο κ.Μελισσινός.

Σημειώνει ότι η ΔΕΘ θα φέρει στην πόλη κόσμο που θα αναζητήσει μια αυθεντική ιαπωνική εμπειρία, η οποία θα μπορεί να προσφερθεί και έξω από το εκθεσιακό κέντρο. Είναι γεγονός, εξάλλου, ότι τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την ιαπωνική γαστρονομία έχει γίνει πιο έντονο, ιδιαίτερα στους νέους.

«Ο κόσμος πλέον δεν αναζητά απλώς “ένα sushi”, αλλά θέλει να γνωρίσει περισσότερα πράγματα γύρω από την ιαπωνική κουζίνα και την κουλτούρα της. Για εμάς είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για πιάτα, τεχνικές και γεύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αρκετά πιο άγνωστα στο ελληνικό κοινό. Φανταστείτε τώρα που θα πρέπει να μαγειρέψουμε και για τους πλέον ειδικούς, γιατί υποθέτω ότι θα βρεθούν και Ιάπωνες στο μαγαζί μας, πρέπει να τα δώσουμε όλα», συμπληρώνει.

Όπως εξηγεί ο κ. Μελισσινός, στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί απλώς ένα «special menu» επειδή η Ιαπωνία είναι η Τιμώμενη Χώρα της ΔΕΘ, αλλά η όποια δράση να έχει πραγματικό νόημα και να συνδέεται με τη φιλοσοφία του εστιατορίου και την ίδια την ιαπωνική γαστρονομία, ώστε να μη μείνει κανείς απογοητευμένος.

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«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα κι ευθύνη. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει, για λίγες ημέρες, ένα σημείο συνάντησης της Ελλάδας με την Ιαπωνία. Και η γαστρονομία είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος να γνωρίσεις έναν διαφορετικό πολιτισμό. Ο επισκέπτης μπορεί να δει ένα περίπτερο, μια τεχνολογία ή μια παρουσίαση. Όταν όμως κάθεται σε ένα τραπέζι και δοκιμάζει ένα πιάτο, η γνωριμία γίνεται προσωπική. Θέλουμε να φέρουμε ένα κομμάτι της σύγχρονης ιαπωνικής γαστρονομικής κουλτούρας στο τραπέζι της Θεσσαλονίκης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέχρι και ιαπωνικό βινύλιο και DJ sets

Μεγάλο βάρος φυσικά πέφτει στις πλάτες των σεφ όπως στην περίπτωση των Γιώργου Γαβριηλίδη και Σπύρου Λαδά, που βρίσκονται πίσω από την κουζίνα στη συγκεκριμένη ιαπωνική παμπ.

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Μάλιστα έχουν εκπαιδευτεί στην ιαπωνική γαστρονομία και μαζί με τον manager κ. Μελισσινό, που φέρει την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας και της εμπειρίας του επισκέπτη, «τρέχουν» για να είναι όλα έτοιμα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Οι τρεις φίλοι, που γνωρίστηκαν μέσα από την αγάπη τους για το ιαπωνικό φαγητό κατά την περίοδο της πανδημίας, ένωσαν τις δυνάμεις τους, μετά από πολυετή πορεία στον χώρο της εστίασης, και πριν από έξι μήνες ξεκίνησαν το δικό τους επιχειρηματικό «ταξίδι» με επίκεντρο την αυθεντική ιαπωνική κουζίνα. Όπως λένε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ οι πρωταγωνιστές σεφ, τα πιάτα τους θα κριθούν από τους πλέον ειδικούς, τους Ιάπωνες, που έχουν υψηλά τον πήχη στο ράμεν, το σούσι και όχι μόνο.

Για τους παραπάνω λόγους αντιμετωπίζουν την περίοδο της ΔΕΘ ως μια μεγάλη πρόκληση: να προσφέρουν μια εμπειρία που θα κάνει ακόμη και έναν επισκέπτη από την Ιαπωνία να αισθανθεί ότι βρίσκεται, έστω για λίγο, στη χώρα του.

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«Έχουμε λίγο άγχος, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Και ειδικά την εβδομάδα της ΔΕΘ θέλουμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Κάθε βράδυ θα φιλοξενούμε διαφορετικό guest DJ, με επιλογές που θα κινούνται από Japanese Jazz και Funk μέχρι Japanese Rap και πιο σύγχρονους ήχους της ιαπωνικής μουσικής σκηνής», συμπληρώνει ο κ. Μελισσινός.