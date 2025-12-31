Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Η χιονόπτωση έχει δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στο οδόστρωμα, ενώ συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Οι οδηγοί συνιστάται να ενημερώνονται για την κατάσταση του δρόμου πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

Έντονη είναι η χιονόπτωση που σημειώνεται το απόγευμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στο βίντεο που ανάρτησε στο Forecast Weather Greece φαίνεται η ποσότητα του χιονιού που πέφτει αυτή την ώρα στην περιοχή.