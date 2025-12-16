Σε συμβολικό κλείσιμο προχώρησαν οι Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα, με δημάρχους, αιρετούς και εργαζόμενους να συγκεντρώνονται έξω από τη Βουλή, στέλνοντας σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας απέναντι στην υποχρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού και τη συνεχή λειτουργική υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο σημείο βρίσκεται την ίδια στιγμή στο πλαίσιο κινητοποιήσεων η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ αντιδρώντας έντονα στο σχέδιο προϋπολογισμού που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή.

Λόγω της κινητοποίησης, κλειστές είναι οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ αρκετοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται από το λουκέτο κοινωνικές δομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, με σχετική ενημέρωση να παρέχεται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους.

Advertisement

Advertisement

Στις κινητοποιήσεις βρέθηκαν οι πρωταγωνιστές της αυτοδιοίκησης που αποτελούν την προμετωπίδα των διεκδικητών των αιτημάτων της.

Αντιπροσωπεία τους με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυριζόγλου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Εξάλλου μέλη του Δ.Σ της ΚΕΔΕ εισήλθαν στη Βουλή προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους κομμάτων και να καταθέσουν το υπόμνημα με τα αιτήματα τους.

Στην επιστολή των 18 σημείων που του επέδωσαν ζητούν μεταξύ άλλων την κατάργηση όλων των μνημονίων περιορισμών, την επιστροφή των τελών που αφαιρέθηκαν από τους δήμους το 2010, την αύξηση της χρηματοδότησης για αναπτυξιακά και δημοτικά έργα.

Δούκας: Θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα των δημοτών μας, θέλουμε να έχουμε πόρους και αρμοδιότητες

Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε: «Σήμερα ενώνουμε δυνάμεις και υψώνουμε ανάστημα θέλουμε τους δήμους μας δυνατούς για να μπορεί να είναι δυνατή η κοινωνία. Είμαστε εδώ αιρετοί, εργαζόμενοι και πολίτες γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής θέλουμε τους δήμους μας περισσότερο ισχυρούς με αρμοδιότητες και πόρους και για αυτό ακριβώς θα παλέψουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα και σήμερα βλέπετε είμαστε όλοι μια γροθιά. Είναι πολύ μεγάλης αξίας αυτή η μάχη διότι διαφορετικά θα ακριβύνει το κόστος ζωής και εμείς οι δήμαρχοι, αιρετοί δημοτικές αρχές δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά προβλήματα. Είμαστε μαζί με τους πολίτες και μαζί με τους εργαζόμενους στον αγώνα αυτό».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτήρισε «αναγκαία» την πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, η οποία «σχετίζεται με την ψήφιση του κώδικα περί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας κώδικας που έρχεται να λύσει αρκετά ζητήματα, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη γενναιότητα σε ότι αφορά τους πόρους. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται αυτοτελείς πόρους για να αντιμετωπίσει τα πολλά και σύνθετα προβλήματα των πολιτών».

Αλέξης Καλοκαιρινός



«Ζητούμε την εφαρμογή του αρ. 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο το Κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίσει στους ΟΤΑ «οικονομική αυτοτέλεια». Ως εφαρμοστικός νόμος, ο «Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς ωστόσο το σχετικό άρθρο (259) να εφαρμοστεί ποτέ. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που υπολογίζει η ΚΕΔΕ ότι δικαιούνται οι Δήμοι βρίσκεται στην μικρή (11.3%) συμμετοχή του ΕΝΦΙΑ στους ΚΑΠ, έναντι του 50% του τότε ΦΑΠ που προνοούσε ο «Καλλικράτης» στα 2010.

Ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης των Δήμων, και μάλιστα υπό μορφή αμιγώς «μεταβιβαστικών πληρωμών» (κρατικών εμβασμάτων), δεν θα λύσει τα εξίσου σοβαρά ζητήματα, που εμποδίζουν τους Δήμους να αποδώσουν, ζητήματα διαρθρωτικά τα οποία αφορούν στη φυσιογνωμία του Δημόσιου Τομέα στον 21ο αιώνα και βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης που περνάει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Υπάρχει μια ειλικρινής συζήτηση την οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο διηνεκές» τόνισε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Advertisement

Γιώργος Ζερβάκης

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση των Δημάρχων στην Αθήνα η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων με σύνθημα “Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη”.

Κυρίαρχο αίτημα της διαμαρτυρίας των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από το Κεντρικό Κράτος προς τους Δήμους ώστε να γίνει επιτέλους πράξη μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, με Δήμους διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς, σε ένα νέο αποκεντρωμένο μο-ντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Εκπροσωπώντας και μεταφέροντας τη θέση του Δήμου Σητείας ο κ Ζερβάκης σε δήλωση του αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη διεκδίκησης και επίλυσης των μεγάλων ζητημάτων που ταλανίζουν διαχρονικά τη λειτουργία των Δήμων όλης της χώρας.

Advertisement