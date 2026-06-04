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Η Αννίτα Δημητρίου επανεξελέγη στην προεδρία της κυπριακής Βουλής, εξασφαλίζοντας δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα με συνολικά 29 ψήφους.

Σύμφωνα με το philenews.com, η πρόεδρος του σώματος έλαβε τη στήριξη 17 βουλευτών του ΔΗΣΥ, 8 του ΔΗΚΟ και 4 της Άμεσης Δημοκρατίας. Οι βουλευτές του ΕΛΑΜ επέλεξαν να τηρήσουν αποχή κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

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Η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής ξεκίνησε στις 16:00 με τη διαβεβαίωση των 56 βουλευτών, καθώς και των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει του αναθεωρημένου πλαισίου που είχε εγκρίνει η προηγούμενη σύνθεση του κοινοβουλίου.

Η σημαντικότερη αλλαγή στη διαδικασία αφορούσε τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπριακού κοινοβουλίου η εκλογή του Προέδρου της Βουλής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος εκ μέρους του ΔΗΚΟ, ο Στέφανος Στεφάνου από το ΑΚΕΛ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης από το ΑΛΜΑ, ο Δημήτρης Σούγλης από την Άμεση Δημοκρατία και ο Χρίστος Χρίστου από το ΕΛΑΜ συνεχάρησαν την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της. Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι θα επιδιώξουν συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων με στόχο το καλό της χώρας.

Στην πρώτη της τοποθέτηση μετά την εκλογή της, η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όσους τη στήριξαν, τονίζοντας ότι «η σημερινή ψήφος αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ευθύνη».

Όπως ανέφερε, δεσμεύεται να ασκήσει τα καθήκοντά της κατά τη δεύτερη θητεία της με τον ίδιο σεβασμό προς τους κανονισμούς της Βουλής που επέδειξε και κατά την πρώτη. «Εκπροσωπούμε όλους τους πολίτες, τόσο εκείνους που μας ψήφισαν όσο και εκείνους που δεν μας ψήφισαν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής της ομάδας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που της παρείχαν.