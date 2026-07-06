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Συναγερμός προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ύστερα από ατύχημα που σημειώθηκε στην Πάρνηθα, όταν μία γυναίκα έπεσε σε δύσβατη χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων, κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00, στην ευρύτερη περιοχή του καταφυγίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα συμμετείχε σε πεζοπορία σε γνωστό μονοπάτι, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε την ισορροπία της και κατέληξε στη χαράδρα.

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Μετά από κλήση στο 112, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι διασώστες αξιοποίησαν το στίγμα GPS από το κινητό τηλέφωνο της γεγονός που επέτρεψε τον γρήγορο εντοπισμό της μέσα στη δύσβατη ορεινή περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία διαθέτει εξειδικευμένη εκπαίδευση για επεμβάσεις σε απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία.

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα από τη χαράδρα. Παρά τα τραύματα που υπέστη από την πτώση, παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσωσης σε εγρήγορση και είχε συνεχή επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία.

Στη συνέχεια, η τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε από το πλησιέστερο προσβάσιμο σημείο και τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.