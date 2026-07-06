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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην άφιξη του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που πρόκειται να ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Μέσα από ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι η παραλαβή του πρώτου συρμού αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας–Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον τομέα, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

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Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό» προσθέτει ο Πρωθυπουργός.