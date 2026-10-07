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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στη Λάρισα, όταν ο Πάνος Ρούτσι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να προχωρούν στη μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο. Η στιγμή της κινητοποίησης έχει καταγραφεί και σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η παρουσία του ασθενοφόρου και η διαδικασία μεταφοράς του.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο.