EUROKINISSI - Ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου πηγαίνει σε κάθε δίκη για τα Τέμπη - Εδώ φαίνεται να κρατάει την φωτογραφία του εγγονού του

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσαν οι γονείς και ο αδελφός του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα.

Οι μάρτυρες εστίασαν στα ηχητικά αρχεία από την αυτόματη κλήση στο 112, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός επιβίωσε από τη σύγκρουση και έχασε τη ζωή του από τη φωτιά.

Η οικογένεια του θύματος αμφισβήτησε την εκδοχή του ακαριαίου θανάτου, ζητώντας από το δικαστήριο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και την απόδοση ευθυνών για τις ελλείψεις ασφαλείας.

Οι μάρτυρες κατήγγειλαν τη διαχείριση του τόπου της τραγωδίας, τονίζοντας την ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των επιβατών.

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Με έντονη συναισθηματική φόρτιση συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη (7/10), στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Κατά την 38η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατέθεσαν οι γονείς και ο αδελφός του Τάσου Κουτσόπουλου, με τη μητέρα του 21χρονου, Βασιλική Κούλπα, να συγκλονίζει περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την αναχώρησή του, την αγωνιώδη προσπάθεια να τον εντοπίσει μετά τη σύγκρουση των τρένων και τη στιγμή που αναγνώρισε τη φωνή του σε ηχητικό από την αυτόματη κλήση του κινητού του στο 112.

Από την πλευρά των κατηγορουμένων, στη σημερινή διαδικασία ήταν παρών μόνο ο Σπυρίδων Πατέρας. Η Βασιλική Κούλπα εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη στο δικαστήριο και αρχικά αναφέρθηκε στον γιο της, μιλώντας για την προσωπικότητά του και το τεράστιο κενό που άφησε στην οικογένεια. «Θέλω να μιλήσω για τον Τάσο. Ήταν ένα αξιόλογο παιδί. Μαζί με αυτόν χάθηκε και η οικογένεια. Βοηθούσε και δεν ήθελε να λέει ότι βοηθάει. Η ζωή μας χάθηκε εκείνο το βράδυ», είπε.

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Η μητέρα του 21χρονου περιέγραψε στη συνέχεια μία από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε με τον γιο της πριν εκείνος ταξιδέψει. Ο Τάσος, όπως είπε, είχε αγοράσει νέο κινητό τηλέφωνο και της εξηγούσε τη δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης.

«Είχε πάρει καινούργιο κινητό, “σε περίπτωση σύγκρουσης καλεί”, μου είπε»

«Δεν ήταν να φύγει εκείνη την ημέρα, ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούργιο κινητό του και μου το έδειχνε. “Σε περίπτωση σύγκρουσης καλεί”, μου είπε. “Τι λες παιδί μου; Μην το λες αυτό το πράγμα”. Μου είπε ότι στέλνει ηχητικό. Του είπα “αν δεν ζεις εσύ, δεν θέλω να ζω”. “Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία”, μου είπε. Του έλεγα ότι δεν θέλω να φύγει, ότι στεναχωριέμαι».

Λίγο πριν από την αναχώρησή του, ο αδελφός του είχε πάει να τον αποχαιρετήσει. «Του είπα “να προσέχεις Τάσο”. “Τι να προσέχω; Με το τρένο θα πάω”, μου απάντησε. Βγήκα στο μπαλκόνι και τον χαιρέτησα. Του είπα ότι ξέχασε το νερό του και μου απάντησε “θα πάρω από το τρένο”».

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της μητέρας με τον γιο της έγινε στις 11.05 το βράδυ. «Μου είπε ότι το τρένο είχε καθυστέρηση και ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα “πάρε όταν φτάσεις”. Αργότερα τον πήρα και το τηλέφωνο ήταν κλειστό. Ο σύζυγός μου μού είπε ότι στο σημείο που περνάει το τρένο δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Του είπα ότι ο Τάσος, αν δεν μπορούσε να μιλήσει, θα μου έστελνε μήνυμα».

Η στιγμή που έμαθαν για τη σύγκρουση

Λίγη ώρα αργότερα, η οικογένεια πληροφορήθηκε για το δυστύχημα από τον άλλο γιο της. «Στις 12.15 με παίρνει ο Γιώργος. “Ξέρεις ο Τάσος…”. “Τι ο Τάσος;” του λέω. “Εκτροχιάστηκε το τρένο”. Πήραμε το αυτοκίνητο για τη Λάρισα. Στον δρόμο είπα στον άντρα μου “μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε”».

Φτάνοντας στο σημείο της σύγκρουσης, η μητέρα αντίκρισε εικόνες χάους, με παιδιά να κλαίνε και ένα λευκό σύννεφο καπνού να βρίσκεται πάνω από τα τρένα. Η αναζήτηση του γιου της συνεχίστηκε στα νοσοκομεία.

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«Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μία σακούλα με πτώμα. Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου».

Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν βασανιστικές, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Η Βασιλική Κούλπα θυμήθηκε ακόμη πως είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ο γιος της φορούσε τον βαπτιστικό του σταυρό.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό του. «Πήρα τις πιτζάμες του και έμεινα εκεί», είπε με δάκρυα στα μάτια.

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Στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κλειστό φέρετρο. «Ήθελα να τον δω, ήθελα να του βάλω ρούχα. Μου είπαν “καλύτερα να μην τον δεις, Βάσω”».

Η φωνή του Τάσου στο 112

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά της μητέρας στα ηχητικά αρχεία που προέκυψαν από την αυτόματη κλήση του κινητού τηλεφώνου του Τάσου στο 112.

Όπως ανέφερε, από την αρχή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο γιος της είχε χάσει τη ζωή του ακαριαία, όπως είχε καταγραφεί, σύμφωνα με την ίδια, και στην ιατροδικαστική έκθεση.

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«Από τότε είπα ότι θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να δικαιωθεί. Δεν δεχόμουν ότι ο θάνατος του Τάσου ήταν ακαριαίος. Το αισθανόμουν. Εγώ επέμενα. Μετά βγήκαν τα ηχητικά. Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ποια μάνα δεν θα αναγνώριζε τη φωνή του παιδιού της; Ξαναζούσα για δεύτερη φορά τον θάνατο του Τάσου, την τραγωδία. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό».

Η κ. Κούλπα υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου πως ο γιος της είχε επιζήσει από τη σύγκρουση και πως στη συνέχεια έχασε τη ζωή του εξαιτίας της φωτιάς που εκδηλώθηκε.

«Όταν πήγα στον εφέτη ανακριτή, του είπα “πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα”. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάηκε από τη φωτιά».

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Η μητέρα του 21χρονου ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος της και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

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«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μάθουμε πώς έφυγε το παιδί μου. Θέλω να μάθω ποιος και τι ευθύνεται. Σαν οικογένεια πιστεύαμε στους θεσμούς και χάθηκαν όλα. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω ότι έκανα τα πάντα για τον Τάσο».

Η ίδια έκανε λόγο για «πολιτικές σκοπιμότητες» και εξέφρασε τη διαφωνία της με την απόδοση της τραγωδίας αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος.

«Θέλω να μάθω για τον Τάσο μου, για όλα τα παιδιά που χάθηκαν. Οικογένειες καταστράφηκαν, δεν υπάρχει ζωή. Πιστεύαμε πως ταξιδεύαμε με ένα ασφαλές μέσο. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Εγώ τον Τάσο ήθελα σπίτι. Το παιδί μου ήθελα, δεν ήθελα να παιδεύεται και μου το έκαψαν. Θέλω να μάθω την αλήθεια».

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«Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου»

Νωρίτερα είχε ανέβει στο βήμα του μάρτυρα ο πατέρας του 21χρονου, Δημήτρης Κουτσόπουλος. Και εκείνος αναφέρθηκε στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, αλλά και στην αυτόματη κλήση προς το 112.

«Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν υπήρχε η φωτιά, δεν θα γινόταν αυτό», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το κινητό τηλέφωνο του Τάσου πραγματοποίησε αυτόματα κλήση στον αριθμό 112, με τη φωνή του να ακούγεται στο σχετικό ηχητικό.

«Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι το παιδί μου ζούσε. Όλοι μου λένε ότι ήταν ακαριαίος θάνατος, αλλά το παιδί μου ζούσε. Φώναζε ο Τάσος “μην κουνιέσαι”».

Ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε ακόμη τις εικόνες που αντίκρισε όταν επέστρεψε αργότερα στο σημείο της τραγωδίας.

«Ήταν κρανίου τόπος. Όταν πήγα ξανά, τα είχαν ισοπεδώσει όλα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι εργαζόμενος του ΟΣΕ τού είχε αναφέρει πως είχε δοθεί εντολή να συγκεντρωθούν μέσα σε διάστημα 24 ωρών όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα από τον τόπο της τραγωδίας.

Σε ερώτηση σχετικά με όσα έχουν ακουστεί για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο Δημήτρης Κουτσόπουλος ανέφερε πως δεν γνωρίζει τι ακριβώς μετέφερε το τρένο.

«Δεν ξέρω αν είχε ξυλόλια ή παράνομο φορτίο. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Πήραμε το παιδί μας καμένο».

Ο αδελφός του 21χρονου για το ηχητικό

Τη δική του κατάθεση έδωσε και ο αδελφός του Τάσου, Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη δραματική αλλαγή στη ζωή της οικογένειας μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου.

«Είχαμε πολλά όνειρα να ζήσουμε με τον Τάσο. Το ένιωθα μέσα μου ότι έφυγε. Γεννηθήκαμε μαζί, είχα σκοπό να πεθάνουμε μαζί. Είχα πολλά όνειρα γι’ αυτόν κι αυτοί μας το στέρησαν».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στην αποκάλυψη, το 2024, πως το κινητό του αδελφού του είχε πραγματοποιήσει κλήση προς το 112.

«Είχα καθησυχαστεί ότι ο Τάσος έφυγε ακαριαία. Όταν άκουσα το ηχητικό, μου έπεσε το κινητό από τα χέρια. Έζησα ένα τεράστιο σοκ. Ο Τάσος επικοινωνούσε μετά το μπαμ και μετά κάηκε».

Ο Γιώργος Κουτσόπουλος ζήτησε ακόμη να παρακολουθήσει την κατάθεση της κοπέλας που, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δικαστική αίθουσα, βρισκόταν μαζί με τον Τάσο μετά τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του παππού του Τάσου Κουτσόπουλου στις δικασίμους, σημειώνοντας ότι «έρχεται στωικά σε κάθε δικάσιμο».

Και σήμερα, ο παππούς του 21χρονου βρέθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, κρατώντας στα χέρια του ένα πορτρέτο του εγγονού του.

Πηγή: onlarissa.gr