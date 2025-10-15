Την διακοπή της δίκης που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών για τις 30 Οκτωβρίου αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Αρχικά, όπως μεταδίδει το larissanet.gr, είχε τεθεί από την πλευρά των κατηγορουμένων, του πρώην διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ και του νόμιμου εκπροσώπου της Interstar Security, αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης τους. Αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την πρόεδρο μετά και από αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, και αποφασίστηκε η διακοπή της δίκης για τις 30 Οκτωβρίου.

Advertisement

Advertisement

Να σημειωθεί πως διετάχθη από το δικαστήριο η παρουσία των κατηγορουμένων στην επόμενη δικάσιμο.

Διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού Τέμπη: Οι κατηγορίες

Όπως έγραψε το dikastiko.gr, η υπόθεση αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Στο εδώλιο θα καθίσουν ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι τρία πλημμελήματα σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό από τον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, την ημέρα του δυστυχήματος, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στο υλικό με τους άλλους σταθμούς που απεστάλη από την εταιρεία φύλαξης στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το στέλεχος της εταιρείας φύλαξης Interstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ενώ ως ηθικός αυτουργός σε αυτά τα αδικήματα κατηγορείται ο διευθύνων σύμβουλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ διώκεται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφου τετελεσμένη άπαξ, ενώ είναι και ανάμεσα στους κατηγορούμενους για κακούργημα στη μεγάλη δικογραφία των Τεμπών.