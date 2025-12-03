«Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν ό,τι επιθυμούν να απαιτήσουν. Σεβόμαστε αυτό τους το δικαίωμα, δεν μπορεί όμως όλο αυτό να γίνεται σε βάρος όλων των υπόλοιπων πολιτών», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ερωτηθείσα για τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και της αστυνομίας.

«Σε περίπτωση που αποκλειστεί καθολικά ένα σημείο, σκεφτείτε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης όπως ένα ασθενοφόρο. Δεν θα το εμποδίσουν, αλλά όταν υπάρχουν 1.000 τρακτέρ θα καθυστερήσει και μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για έναν άνθρωπο», σημείωσε.

«Έχει να κάνει και με την κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας, μίλησε και χθες ο κύριος υπουργός για κρίσιμες υποδομές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να τελούνται αδικήματα μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Νομίζω ήταν ξεκάθαρες οι εικόνες: βλέπαμε άτομα να προσπαθούν να αναποδογυρίσουν περιπολικά και οχήματα της Αστυνομίας, φθορές σε δημόσιο υλικό που θα πληρώσουμε όλοι μας».

Ως προς τις παρακαμπτήριες οδούς, όπου μπορούν να κινηθούν οι πολίτες, είπε ότι δεν έχει κλειστεί κανένα σημείο που να εμποδίζεται η πρόσβαση. «Υπάρχουν και συμβολικοί αποκλεισμοί σε κάποια σημεία για ένα χρονικό διάστημα και μετά επιτρέπεται η πρόσβαση», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Σε ερώτηση για το τι θα κάνει η ΕΛΑΣ σε περίπτωση που κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, απάντησε πως θα ενημερωθούν οι εισαγγελικές αρχές και ανάλογα θα πράξουν. «Προφανώς όταν μιλάμε για ποινικά αδικήματα όπως παρακώλυση συγκοινωνιών, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον αρμόδιο Εισαγγελέα».

«Στις παρακαμπτήριες οδούς υπάρχουν κανονικά αστυνομικοί που δεν επιτρέπουν να αποκλειστούν πλήρως συγκεκριμένα κομμάτια, όπως στη Θεσσαλία όπου είναι κλειστή η ΕΟ σε συγκεκριμένο κομμάτι και υπάρχει παρακαμπτήριος με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δεν έχει επιτραπεί μέχρι στιγμής να καταλυθεί παρακαμπτήριος, για αυτό και υπήρξε ένταση μες στο Σαββατοκύριακο: επειδή δεν επετράπη από την ΕΛΑΣ να αποκλειστεί εντελώς ο δρόμος».