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Το ζευγάρι αντιμετώπισε στο παρελθόν περιόδους ανεργίας και οικονομικών δυσκολιών κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στη σχέση τους ήταν η επίτευξη της επικοινωνίας και η διαχείριση των συχνών συγκρούσεων.

Επιπλέον, ο ίδιος ανέλαβε να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της συντρόφου του στην οδήγηση, αγοράζοντάς της ένα μικρό αυτόματο αυτοκίνητο.

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Ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη σχέση του με την Τζένη Θεωνά, αποκαλύπτοντας πως υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες και οι δύο βρέθηκαν χωρίς δουλειά και αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι με την ηθοποιό είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν ως ζευγάρι δεν σχετίζονταν με τα οικονομικά προβλήματα, αλλά με το να βρουν έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας.

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«Με την Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε μαζί 12 χρόνια, είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Νομίζω ήταν το να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύουμε και οι δύο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δήμος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Τζένη Θεωνά, περιγράφοντας πώς τη βοήθησε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. Όπως εξήγησε, παρότι η ηθοποιός διέθετε δίπλωμα οδήγησης, για μεγάλο χρονικό διάστημα προτιμούσε να μετακινείται με ταξί.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αποφάσισε να της κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο, προκειμένου να την ενθαρρύνει να οδηγεί πιο συχνά.

«Έχω πάρει δώρο αυτοκίνητο στην Τζένη Θεωνά. Όταν γνωριστήκαμε δεν οδηγούσε καθόλου. Και έλεγα “πώς γίνεται να μην οδηγείς, πώς πηγαίνεις στα θέατρα;”. Η Τζένη είναι ένα άτομο που κινείται πολύ και έπαιρνε ταξί. Της είχα πει ότι έπρεπε να οδηγήσει. Εγώ τότε είχα ένα τζιπ και μου είπε “μην προσπαθείς, έχουν προσπαθήσει πολλοί να με μάθουν”. Εγώ είμαι πολύ καλός δάσκαλος. Την έβαλα σε κεντρικό δρόμο να οδηγήσει, θεώρησα ότι ενώ είχε πάει σε δύο σχολές και ένιωσα ότι έπρεπε να πάμε πιο επιθετικά. Αυτό που την ενοχλούσε ήταν η ταχύτητα και της πήρα ένα μικρό αυτόματο αυτοκίνητο».