Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Q-CTRL ανέπτυξε το σύστημα Ironstone Opal, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και μαγνητόμετρα για τον ακριβή γεωεντοπισμό χωρίς την ανάγκη δορυφορικών σημάτων.

Η τεχνολογία αυτή αξιοποιεί τη μαγνητική ταυτότητα κάθε περιοχής, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη ακρίβεια και ανθεκτικότητα στις παρεμβολές σε σχέση με το συμβατικό GPS.

Το σύστημα ενδείκνυται για χρήση σε αυτόνομα οχήματα ή περιβάλλοντα με περιορισμένη δορυφορική κάλυψη, επιδεικνύοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις πρώτες δοκιμές.

Η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας εξαρτάται από τη δημιουργία λεπτομερών μαγνητικών χαρτών, με το σύστημα να λειτουργεί προς το παρόν συμπληρωματικά με το GPS.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια νέα τεχνολογία πλοήγησης φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουμε τη θέση μας, καταργώντας την εξάρτηση από τους δορυφόρους και προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη ακρίβεια από τα σημερινά συστήματα GPS.

Η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τη νέα τεχνολογία πλοήγησης

Το Ironstone Opal, που ανέπτυξε η αυστραλιανή εταιρεία Q-CTRL, βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και σε προηγμένους αισθητήρες, όπως τα μαγνητόμετρα, τα οποία ανιχνεύουν ακόμη και τις πιο μικρές μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο κάθε περιοχής.

Advertisement

Advertisement

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι επιδόσεις που ανακοινώνει η εταιρεία, το νέο σύστημα θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τομέα της πλοήγησης, καθώς υπόσχεται ακρίβεια έως και 50 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του συμβατικού GPS. Αντί να βασίζεται σε δορυφορικά σήματα, αξιοποιεί τη μοναδική μαγνητική «ταυτότητα» κάθε τοποθεσίας, δημιουργώντας έναν ψηφιακό χάρτη που επιτρέπει τον γεωεντοπισμό ακόμη και σε περιοχές όπου το GPS δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας του Ironstone Opal. Το σύστημα επεξεργάζεται συνεχώς τα μαγνητικά δεδομένα, απομακρύνει τις παρεμβολές – ακόμη και εκείνες που προκαλεί το ίδιο το όχημα – και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις του, ώστε να διατηρεί υψηλή ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στις παρεμβολές, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά συστήματα GPS.

Τι έδειξαν οι πρώτες δοκιμές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μέγιστη απόκλιση του συστήματος περιορίστηκε στα 22 μέτρα, ακόμη και σε διαδρομές εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Παράλληλα, το Ironstone Opal κατέγραψε 11 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με συστήματα που βασίζονται αποκλειστικά σε αισθητήρες κίνησης, ενώ τα σφάλματα στον προσδιορισμό της θέσης μειώθηκαν έως και επτά φορές συγκριτικά με αντίστοιχες τεχνολογίες.

Η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί κυρίως για περιβάλλοντα όπου το GPS δυσκολεύεται να λειτουργήσει, όπως σε πυκνοκατοικημένες πόλεις με πολύ ψηλά κτίρια που εμποδίζουν το δορυφορικό σήμα, σε αυτόνομα οχήματα, αλλά και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές χωρίς αξιόπιστη δορυφορική κάλυψη.

Ωστόσο, το σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σημαντικό περιορισμό. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την ύπαρξη εξαιρετικά λεπτομερών μαγνητικών χαρτών για κάθε περιοχή, οι οποίοι προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμοι σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον λόγο αυτό, το Ironstone Opal προορίζεται σήμερα να λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπάρχον GPS και όχι να το αντικαταστήσει πλήρως.

Αν όμως το εμπόδιο αυτό ξεπεραστεί στο μέλλον, η πλοήγηση χωρίς δορυφόρους θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές εξελίξεις στην αυτόνομη οδήγηση, τις μεταφορές και την καθημερινή χρήση συστημάτων γεωεντοπισμού.