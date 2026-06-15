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Την έμπρακτη στήριξή του στα νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν οικογένεια στην περιοχή επιβεβαιώνει ο Δήμος Σερβίων, μέσα από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπει παροχές έως και 5.000 ευρώ για τους δικαιούχους που έχει στόχο να αποτελέσει μία βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που πλήττει τη χώρα.

Οικονομική ενίσχυση έως 5.000€ για νέα ζευγάρια

Υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Σερβίων, Χρήστου Ελευθερίου ο Δήμος εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη έως 5.000 ευρώ ανάλογα με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των νέων οικογενειών.

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Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης όπου από πέρυσι εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια.

Πρόσφατα τέσσερα νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση, σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση στήριξης από τη δημοτική αρχή.

Για αυτό, ο δήμαρχος υποδέχθηκε στο γραφείο του τα νέα ζευγάρια που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το μέλλον της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι ανάγκες των νέων οικογενειών, οι προκλήσεις της καθημερινότητας στην περιφέρεια και η σημασία της παραμονής των νέων στον τόπο τους.

«Δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι το δημογραφικό . Στον τόπο μας προσπαθούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπισή του» αναφέρει ο Δήμαρχος Σερβίων, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που εδώ και χρόνια αναφέρει : « Γεννάτε γιατί χανόμαστε»

Η ανάρτηση του Δημάρχου Σερβίων

«Η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού.

Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε να χορηγούμε στα παιδιά της Ελάτης οικονομικό βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ, ενώ πέρσι θεσπίσαμε τη στήριξη κάθε νέου ζευγαριού μετά τον γάμο του με ποσό έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημά του.

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Σήμερα είχαμε τη χαρά να απονείμουμε το βοήθημα σε τέσσερα νέα ζευγάρια από όλη την επικράτεια του Δήμου μας.

Δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι το δημογραφικό. Στον τόπο μας προσπαθούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπισή του, δημιουργώντας νέες παιδικές χαρές, νέους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, αναβαθμίζοντας ενεργειακά όλα τα σχολεία μας και υλοποιώντας πολλές ακόμη δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των οικογενειών.

Ως δάσκαλος, εδώ και χρόνια συνήθιζα να εύχομαι στους μαθητές μου και τώρα σαν Δήμαρχος σε κάθε αγιασμό σχολείου λέω: «Γενάτε γιατί χανόμαστε».

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Εύχομαι ο Δήμος μας να αποτελέσει παράδειγμα και καταλύτη, ώστε και η κεντρική πολιτεία να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του δημογραφικού ζητήματος και να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τις νέες οικογένειες και τη νέα γενιά. Θερμά συγχαρητήρια στα νέα ζευγάρια. Να είναι πάντα ευτυχισμένα, με υγεία, αγάπη και πολλά παιδιά».