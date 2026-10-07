Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πολιτισμός και η ιστορία είναι το κορυφαίο θετικό χαρακτηριστικό της Αθήνας και το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση το κορυφαίο αρνητικό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis.

H δημοσκοπική έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» , που διοργανώνεται από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Advertisement

Advertisement

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής της Metron Analysis, ο οποίος αποσαφήνισε ότι στόχος της έρευνας είναι η αντίληψη της Αθήνας ως μια πόλη – ιδέα και για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα ελήφθησαν όχι μόνο από τους κατοίκους της πρωτεύουσας αλλά από όλη την Ελλάδα.

Ξεκινώντας από τα θετικά της Αθήνας, η πλειοψηφία αποδίδει ως κορυφαίο θετικό χαρακτηριστικό τον «πολιτισμό και την ιστορία» με ποσοστό 85%. Ακολουθούν «η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή» με 76%, οι «ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας» με 73%, ο «κοσμοπολίτικος χαρακτήρας» με 61%, το «καλό κλίμα» με 54%, οι «προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης» με 53%, η «πρόσβαση στη θάλασσα» με 42% και η «ποιότητα ζωής» με 25%.

Από την άλλη πλευρά, κορυφαία αρνητική όψη της πόλης, σύμφωνα με τους κατοίκους της Ελλάδας, αποτελεί «το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση» με ποσοστό 66%. Βέβαια, όπως εξήγησε ο κ. Μπαλαμπανίδης, αυτό συνιστά απόρροια των υπόλοιπων αρνητικών χαρακτηριστικών. Ποια είναι αυτά; «Ανασφάλεια και εγκληματικότητα» με 62%, «επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος» με 60%, «υψηλό κόστος ζωής και στέγασης» με 58%, «κυκλοφοριακό και ΜΜΜ» με 55%, «επιβάρυνση από τον τουρισμό» με 53%, «απουσία καθαριότητας» με 52% και «έλλειψη δημόσιων χώρων» με 48%.

Στο ερώτημα πώς συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το 33% δήλωσε ότι «δεν έχει τίποτα να ζηλέψει», ενώ το 65% απάντησε ότι «απέχουμε πολύ».

Κάνοντας την απαιτούμενη σύνοψη, ο κ. Μπαλαμπανίδης επεσήμανε ότι τα βασικά θετικά χαρακτηριστικά είναι η κοινωνικότητα και οι ευκαιρίες που προσφέρει η πόλη, κάτι το οποίο είναι περισσότερο σημαντικό για τις νεότερες ηλικίες. Εξίσου σημαντική, πρόσθεσε, είναι και η ιστορική κληρονομιά, η οποία, όμως, δεν αρκεί για να εξισορροπήσει το ισοζύγιο από την επιβάρυνση της καθημερινότητας σε επίπεδο υποδομών, στέγασης, υπερτουρισμού, φυσικού περιβάλλοντος, ανασφάλειας και ψυχικής υγείας.