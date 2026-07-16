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Ο Διονύσης Ατζαράκης μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά του χρόνια, τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες και τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, περιγράφοντας εμπειρίες που, όπως είπε, διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Ο κωμικός παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Johnny@TheMovies», όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο αυστηρό περιβάλλον του πρώτου του σχολείου, αλλά και στις αναμνήσεις που έχει από εκείνη την περίοδο.

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«Στο πρώτο σχολείο υπήρχε καταπίεση, οπότε το χιούμορ ήταν μία διέξοδος. Ήταν συντηρητικό με κάθε τρόπο, τα παιδιά φορούσαν στολές, ένα παιδί είχε μια ουρίτσα και του την έκοψαν. Είχα κάνει κοπάνες. Μια φορά στο σχολείο με τις καλόγριες είχαμε κάνει κοπάνα με δύο φίλες μου και είχαμε πάει στην Ακρόπολη. Με είχαν πιάσει και ενημέρωσαν τους γονείς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο πατέρας μου έλεγε να δούμε ειδήσεις»

Στη συνέχεια, ο Διονύσης Ατζαράκης μίλησε για τον πατέρα του, εξηγώντας πως, ως δικηγόρος, διατηρούσε μια πιο αυστηρή στάση απέναντι σε όσα παρακολουθούσαν τα παιδιά στο σπίτι.

«Ο πατέρας μου είχε κάποιους περιορισμούς. Ήταν δικηγόρος και πολύ σοβαρός. Μπορεί να έμπαινε στο σπίτι όταν ήμασταν επτά χρονών και να βλέπαμε παιδικά και να έλεγε “τι είναι αυτά δείτε τίποτα ειδήσεις, δείτε κάτι πιο σοβαρό”. Δεν ήθελε να βλέπουμε βλακείες. Η μαμά μου μας πήγαινε σε θεάματα, ταινίες», είπε.

«Πάντα γράφω εγώ τα σενάρια»

Ο κωμικός αναφέρθηκε και στη δουλειά του, αποκαλύπτοντας ότι επιθυμεί να έχει δημιουργικό έλεγχο ακόμη και στις διαφημίσεις στις οποίες συμμετέχει.

«Πάντα γράφω εγώ τα σενάρια. Το χειρότερό μου είναι όταν μία διαφημιστική θα μου στείλει έτοιμο σενάριο. Πολλές φορές προσπαθούν να το φέρουν στο στιλ μου», σημείωσε, εξηγώντας πως προτιμά να διαμορφώνει ο ίδιος το τελικό αποτέλεσμα σύμφωνα με το προσωπικό του ύφος.